أميركا والصين تشكّلان مجموعة لمناقشة خلافاتهما التجارية

اتفقت الصين والولايات المتحدة على تأسيس مجموعة عمل جديدة لمناقشة خلافاتهما التجارية، وفق ما أعلنت واشنطن اليوم الاثنين.

واتفقت وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو ونظيرها الصيني وانغ وينتاو، خلال اجتماع في العاصمة الصينية بكين، بأن «مجموعة العمل ستجتمع مرّتين سنوياً على مستوى نواب الوزراء، فيما ستستضيف الولايات المتحدة أول اجتماع مطلع العام 2024»، وفق ما أعلنت وزارة التجارة الأميركية.

وتهدف مجموعة العمل «للسعي لإيجاد حلول لقضايا التجارة والاستثمار ودفع المصالح التجارية الأميركية في الصين قدماً»، وفق ما أعلنت الوزارة في واشنطن.

اجتمعت ريموندو مع نظيرها الصيني وانغ، اليوم الاثنين في بكين، حيث شددت على «الأهمية البالغة» لإقامة علاقة مستقرة بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.

تعد زيارة ريموندو الأخيرة ضمن سلسلة زيارات عالية المستوى قام بها مسؤولون أميركيون إلى الصين في الشهور الأخيرة، فيما تسعى واشنطن إلى تخفيف الخلافات مع بكين.

وقد تصل الزيارات ذروتها عبر لقاء بين زعيمي البلدين، إذ أفاد الرئيس الأميركي جو بايدن مؤخراً بأنه يتوقع عقد اجتماع مع نظيره الصيني شي جينبينغ هذا العام.

ووصفت ريموندو، خلال لقائها مع نظيرها الصيني، العلاقة الاقتصادية بين البلدين بأنها «الأهم في العالم».

وأضافت، وفق نص الحديث الذي نشرته وزارة التجارة الأميركية: «نتشارك تجارة بقيمة 700 مليار دولار وأتّفق معكم بأن إقامة علاقة اقتصادية مستقرة بيننا يعد أمراً بالغ الأهمية».

وقالت للوزير الصيني وانغ: «إنها علاقة معقدّة وتنطوي على تحديات».

وتابعت الوزيرة الأميركية: «سنختلف بالتأكيد بشأن قضايا معيّنة، لكنني أعتقد أن بإمكاننا تحقيق تقدّم إذا كنا صريحين ومنفتحين وعمليين».

أكد وانغ، بدوره لريموندو، أن «عقد محادثات والتنسيق معك في مجال التجارة والاقتصاد هو من دواعي سروري».

وصلت الوزيرة الأميركية إلى بكين، مساء أمس الأحد، والتقت مدير إدارة الأميركيتين وأوقيانوسيا بوزارة التجارة الصينية لين فنغ، إضافة إلى السفير الأميركي نيكولاس برنز.

وقالت ريموندو، في منشور على منصة «إكس» الاجتماعية، إنها «تتطلع إلى بضعة أيام مثمرة».

وزارت، اليوم الاثنين، معرضاً لمنتجات التجميل الأميركية المخصصة للسوق الصينية في فندق في بكين.

وستتوجّه خلال الزيارة، التي تستمر حتى الأربعاء، إلى شنغهاي، وفق وزارة التجارة الأميركية.