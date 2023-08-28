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السلطات التونسية تجلي عائلات إثر اندلاع حرائق

سكان يكافحون حرائق غابات في تونس
28 أغسطس 2023 15:04

أجلت الحماية المدنية التونسية 11 عائلة إثر اندلاع حرائق في قرية العبايدية بولاية جندوبة ليل الأحد/الإثنين. وأخلت الحماية المدنية المنازل من السكان والمواشي وقوارير الغاز تحسبا لخسائر أكبر.

واندلعت  أمس الأحد ثلاثة حرائق متزامنة في مناطق فرنانة وعيد دراهم وبسالم بولاية جندوبة التي تضم مناطق شاسعة من مرتفعات وغابات، وسط درجات حرارة فاقت 40 درجة.

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وقالت الحماية المدنية إن رياحا قوية جدا هبت في المنطقة ما تسبب في توسع ألسنة النيران، مضيفة أن "الجهود جارية للخروج من الكارثة باخف التكاليف". وتعد جندوبة الولاية، الواقعة غرب البلاد، الأكثر تضرراً من موجة الحرائق التي اجتاحت تونس هذا العام في ظل درجات حرارة قياسية شهدتها البلاد.

المصدر: وكالات
تونس
حرائق
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