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الصين تجلي الآلاف بسبب الأمطار الغزيرة

أرشيفية
28 أغسطس 2023 07:53

 أجلت السلطات الصينية أكثر من 3 آلاف شخص بسبب هطول الأمطار الغزيرة على أجزاء من مقاطعة هونان بوسط البلاد خلال الفترة من يوم السبت إلى يوم الأحد، وفقا  لمركز الدولة للسيطرة على الفيضانات والإغاثة من الجفاف بالمقاطعة.

وذكرت وكالة أنباء شينخوا الصينية أن الأمطار الغزيرة هطلت على شمال غرب هونان منذ يوم السبت، مع إطلاق استجابة طارئة للفيضانات في مقاطعات سانجشي وشيمين ويونجشون ومدينة تشانججياجيه.

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وأدى هطول الأمطار الغزيرة إلى حدوث فيضانات في المناطق الحضرية في المناطق المنخفضة بمقر محافظة سانجشي، مما أدى إلى غمر بعض المساكن الريفية. و

علاوة على ذلك، أصبحت الطرق على طول نهر ليشوي غير صالحة لحركة المرور بسبب الفيضانات، وتعرضت العديد من الطرق على مستوى المقاطعات والبلدات لدرجات متفاوتة من الانهيار بسبب هطول الأمطار الغزيرة.

المصدر: وكالات
أمطار غزيرة
الصين
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