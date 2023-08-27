الحكومة اليمنية تدين استمرار اعتداءات الحوثي بحق المدنيين

عدن (الاتحاد)

أكدت الحكومة اليمنية أن الاعتداءات والتهديدات التي تشنها جماعة الحوثي بحق المدنيين تكشف حالة الارتباك التي أصابت الجماعة، جراء تنامي حالة الغضب الشعبي وارتفاع الأصوات المنددة باستمرار نهبها للإيرادات العامة للدولة، ورفضها صرف مرتبات الموظفين.

وأدان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني الانتهاكات التي تشنها جماعة الحوثي بحق البرلماني والحقوقي أحمد سيف حاشد والقاضي عبدالوهاب قطران.

وأوضح معمر الإرياني أن تلك الحملات وآخرها تهديد قيادات تابعة لجماعة الحوثي بالاعتداء المباشر على البرلماني حاشد والقاضي قطران، تهدف إلى التأثير على مواقفهما، وثنيهما عن تبني قضايا الناس ومطالبهم.

وأشار الإرياني إلى أن حملة التهديد التي تستهدف القامتين الوطنيتين «حاشد، قطران» جاءت بعد يوم واحد من جريمة الاعتداء بالضرب على الصحفي «مجلي الصمدي» مالك ومدير إذاعة صوت اليمن، بينما كان في طريقه لمنزله في العاصمة المختطفة ‎صنعاء، بعد تهديد مباشر وعلني من قيادي بجماعة الحوثي.

وأكد الإرياني أن هذه الاعتداءات والتهديدات تكشف حالة الهستيريا التي أصابت الحوثي، جراء تنامي الغضب الشعبي وارتفاع الأصوات المنددة باستمرار نهبها للإيرادات العامة للدولة ورفضها صرف مرتبات الموظفين، وسياسات الإفقار والتجويع، وجرائمها وانتهاكاتها بحق المدنيين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الأممي ومنظمات حقوق الإنسان والاتحاد الدولي للصحفيين وكل الحقوقيين والنشطاء في العالم بإدانة هذه الممارسات الإجرامية، وإصدار تضامن واضح مع «حاشد، قطران»، والضغط على الحوثي لوقف جرائمها وانتهاكاتها بحق الصحفيين والإعلاميين والحقوقيين، وملاحقة المتورطين في تلك الجرائم وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

في السياق، أصيب طفلان شقيقان برصاص قناصة جماعة الحوثي، أمس الأول، في مدينة تعز.

وأفادت مصادر محلية بأن الطفلين الشقيقين أصيبا برصاص قناصة الحوثي المتمركزة في تبة «الجعاش» بمديرية المظفر.

وبحسب المصادر، فقد تم نقل الشقيقين إلى أحد المشافي في المدينة، مركز المحافظة.

وتضاف الجريمة إلى سلسلة جرائم الحوثي المتواصلة ضد الإنسانية.