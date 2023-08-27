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الأردن.. 2582 لاجئاً سورياً عادوا إلى بلادهم في 7 أشهر

مجموعة من الأطفال اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن (من المصدر)
28 أغسطس 2023 03:41

عمّان (الاتحاد)

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أفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بأن 2582 لاجئاً سورياً غادروا الأردن خلال الأشهر الـ 7 الأولى من العام الحالي عائدين إلى بلادهم.
وأفادت بيانات المفوضية الأممية، بعودة 20061 لاجئاً سورياً من الأردن ومصر ولبنان وتركيا والعراق إلى سوريا في 2023.
ولفتت المفوضية إلى أنه في 2022، بلغ عدد اللاجئين السوريين العائدين إلى سوريا من مختلف الدول المستضيفة للاجئين 50966، مقابل 35624 في 2021، و38235 في 2020، و94971 في 2019.
وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أكد في وقت سابق هذا الأسبوع، ضرورة اتخاذ خطوات عملية وفورية لإيجاد الظروف اللازمة لعودة اللاجئين السورين الطوعية إلى بلادهم، ودعا منظمات الأمم المتحدة المعنية إلى إطلاق هذه الخطوات بشكل عاجل، مؤكداً أن مستقبل اللاجئين السوريين هو في بلدهم وليس في الأردن.
وشدد الصفدي، خلال استقباله المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، على ضرورة استمرار العمل مع الحكومة السورية والمجتمع الدولي لتوفير متطلبات عودة نحو ألف لاجئ سوري كنموذج يؤسس لخطة شاملة للعودة الطوعية للاجئين ويشجعها.
من الجدير ذكره، أن الأردن يستضيف أكثر من 1.3 مليون لاجئ سوري منذ بداية الأزمة في 2011، بينهم نحو 655 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى المفوضية، وذلك حتى 16 أغسطس 2023.

الأمم المتحدة
سوريا
الأردن
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