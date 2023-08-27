مقتل 15 حوثياً بمواجهات مع الجيش في لحج

عدن (الاتحاد)

قتل 15 حوثياً وأصيب آخرون، في مواجهات طاحنة بين القوات اليمنية المشتركة، وجماعة الحوثي في جبهة الحد يافع، بمحافظة لحج، جنوبي البلاد.

وقالت القوات اليمنية المشتركة في بيان، أمس، إنها «تصدت فجر (اليوم) أمس، لهجوم شنته جماعة الحوثي بجبهة يافع الحدودية».

وأوضح البيان أن الهجوم الحوثي استهدف بشكل مكثف المواقع المتقدمة في جبهة يافع في مسعى لإحراز تقدم، لافتاً إلى أن القوات اليمنية المشتركة تصدت للهجوم ونجحت في إجهاض مخطط الحوثي. وأسفرت المواجهات، بحسب المصدر ذاته، عن سقوط أكثر من 15 مسلحاً حوثياً قتلى، وإصابة عشرات آخرين.

وفي السياق، قصفت جماعة الحوثي بشكل مكثف أمس قرى آهلة بالسكان شرقي مديرية صبر الموادم شرقي مدينة تعز، جنوبي اليمن.

وقال مصدر عسكري إن جماعة الحوثي المتمركزة في جبل «العر» شنت قصفاً مكثفاً على قرية «الصرمين» بمديرية صبر الموادم شرقي تعز.

ووفقاً للمصدر، فإن الحوثي استخدم قذائف الهاون المحظور استخدامها في المناطق الحضرية، فضلاً عن مدافع الرشاشة، ما أدى إلى حدوث أضرار مادية كبيرة في ممتلكات المواطنين.

وصعدت جماعة الحوثية مؤخراً هجماتها البرية والمدفعية ضد الأعيان المدنية، وفي جبهات القتال باليمن.