مقتل 60 إرهابياً في الصومال

مقديشو (الاتحاد)

قتل 60 إرهابيا من حركة «الشباب» في غارة أمريكية وعملية أمنية للجيش جنوبي الصومال.

وقالت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا «أفريكوم» في بيان إن الضربة الجوية وقعت في 26 أغسطس الجاري في بلدة «سييرا» على بعد 45 كيلومترا شمال غرب مدينة «كسمايو» في محافظة جوبا السفلى جنوب الصومال.

وذكر البيان أن العملية أسفرت عن مقتل 13 من مسلحي حركة «الشباب» الإرهابية، موضحاً أنه تم توجيه الغارة بطلب من الحكومة الصومالية للدفاع عن النفس.

وجاءت العملية بعد حصول السلطات الصومالية على معلومات استخبارية عن مخطط لشن هجمات انتحارية ضد أهداف عسكرية للجيش.

وفي سياق متصل، نفذت القوات الصومالية عملية عسكرية ضد حركة «الشباب» أسفرت عن مقتل 47 إرهابياً في محافظة جوبا السفلى.

وقال الرائد عرب طيغ، قائد الفرقة الخامسة في قوات «دنب» الصومالية الخاصة، إن القوات تمكنت من تحييد العناصر الإرهابية وتدمير أوكار الإرهابيين.

وتتزامن هذه العمليات في وقت يشن فيه الجيش الصومالي عمليات موسعة ضد حركة «الشباب» وسط البلاد، ونجح في استعادة 5 مناطق استراتيجية من بينها مدينة «عيل بور» أكبر معاقل التنظيم وسط البلاد.