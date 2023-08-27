مالي.. مقتل طفلة وإصابة إثنين بقصف على «تمبكتو»

باماكو (وكالات)

قُتِلت طفلة وأصيب شخصان آخران على الأقلّ في قصف استهدف مدينة «تمبكتو» في مالي، حسبما أعلن مسؤول محلي ومصدر طبي.

وقال متحدّث باسم الجيش: «استهدفت مجموعات إرهابيّة مسلّحة مدينة تمبكتو بقذيفة سقطت قرب السوق»، مضيفا أنّ 4 مدنيّين نُقلوا إلى مستشفى.

من جهته، أكّد مسؤول محلي أنّ «قذيفتَين أطلقهما إرهابيّون قد سقطتا في وسط مدينة تمبكتو وأسفرتا عن مقتل طفلة تبلغ الـ 11»، وذكر أنّ بين الجرحى طفلة تبلغ 4 سنوات.

وشهدت مالي ثلاثة انقلابات خلال عقد من الزمن، وحاليا تحكمها مجموعة عسكرية مارست ضغوطا على بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي «مينوسما» للخروج من البلاد.

وانسحبت البعثة الأممية من قاعدتين قريبتين من تمبكتو هما بير وغوندام، وسلّمتهما إلى السلطات المالية، لكن الاضطرابات لا تزال سائدة.