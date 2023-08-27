مستشار رئيس النيجر المحتجز: بازوم لم ولن يتقدم باستقالته

نيامي (وكالات)

قال محمد سحنون المستشار الخاص لرئيس النيجر محمد بازوم، إن الرئيس المحتجز منذ 26 يوليو الماضي، رفض الاستقالة منذ بداية الأمر، مؤكداً أنه لم ولن يتقدم باستقالته.

وأضاف سحنون في تصريحات خاصة لوسائل إعلام: «لن نرضخ لمطالب الانقلابيين وسيكون هناك تدخل عسكري من قبل مجموعة إيكواس، إذا لم يقبلوا التفاوض».

وأشار إلى أن الاجتماع الأخير لـ«إيكواس»، شدد على أن أي استقالة لبازوم لن تُقبل تحت أي ظرف أو ضغوطات.

وذكر أنه على «الرغم من أن إيكواس، طرحت عدة طرق في محاولة للتوصل إلى حلول للأزمة، ولكن طلبات العسكريين مستحيلة، ولا يمكن التفاوض بشأنها».

وأضاف المستشار الخاص لرئيس النيجر، أنه «لا يمكن للمجلس العسكري منع تدخل إيكواس عسكرياً، إذا لم يتم التوصل إلى حل للأزمة».

وأشار سحنون إلى أن «وضع بلاده يختلف عن مالي وبوركينا فاسو، فلم تك لدينا أزمة سياسية تبرر الانقلاب كما في البلدان المجاورة»، مضيفاً أن «الانقلابيين يرغبون فقط في الاستيلاء على السلطة».

وأوضح أن «صحة الرئيس بازوم مستقرة ويتابعه الطبيب الخاص، ولكن لا يوجد ماء ولا كهرباء داخل القصر المحتجز فيه، وأن شعبية الانقلابيين تتراجع في ظل عدم توافر الموارد الأساسية مثل الغذاء والدواء».