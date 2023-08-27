مباحثات ليبية لتعزيز خطوات المصالحة الوطنية

حسن الورفلي (بنغازي)

بحث المجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي الليبي تعزيز الخطوات المتخذة في ملف المصالحة الوطنية خاصة المتعلقة بالتحضير للمؤتمر الجامع لها، فيما اعتمدت المفوضية الليبية للانتخابات الدوائر الانتخابية للمجالس البلدية وتواريخ الاقتراع.

وذكر بيان عقب لقاء جمع رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، والنائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي في طرابلس، أنه «تم خلال اللقاء مناقشة الأوضاع السياسية التي تمر بها البلاد لتنسيق الجهود بين المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى من أجل تحقيق التوافق بين جميع أطراف العملية السياسية، للوصول لإجراء الاستحقاق الانتخابي الذي يتطلع إليه كل الليبيين».

وأشار البيان إلى أن «اللقاء استعرض الأوضاع الأمنية التي شهدتها طرابلس في الفترة الأخيرة».

وشهدت طرابلس في 14 أغسطس الجاري، اشتباكات بين قوتين أمنيتين خلفت أكثر من 50 قتيلاً وما يزيد على 100 جريح خلال يومين.

وفي سياق آخر، اعتمد مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، الدوائر الانتخابية للمجالس البلدية وتواريخ إجراء عملية الاقتراع الخاصة بكل بلدية.

وطالب مجلس مفوضية الانتخابات، الإدارة العامة بوضع الخطط التنفيذية لعملية الانتخابات المحلية وعرضها عليه في أجل أقصاه 28 سبتمبر المقبل.

وألحقت المفوضية بقرارها قوائم بفئات البلديات المستهدفة بالعملية الانتخابية، من بينها 47 بلدية في المنطقة الغربية و16 بلدية من المنطقة الشرقية و24 بلدية في المنطقة الجنوبية حددت مواعيد انتخابات مجالسها.

إلى ذلك، بحث فريق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمس، سبل إشراك المجتمع المدني في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار للعام 2020، ودعم جهود اللجنة العسكرية «5+5»، وذلك مع عدد من ناشطي وناشطات المجتمع المدني الليبي.

أمنياً، نفذ سلاح الجو الليبي، أمس، عمليات استطلاع جوية واسعة على طول الشريط الحدودي الجنوبي، وذلك لضبط الأمن بالمنطقة ومكافحة العناصر المتسللة داخل الحدود الليبية.

بدوره، أكد قائد المنطقة العسكرية في مدينة سبها، اللواء فوزي المنصوري، أن العملية العسكرية التي يقودها الجيش الليبي جنوب البلاد تستهدف عناصر من المعارضة التشادية تتواجد داخل الحدود الليبية، والمهاجرين غير الشرعيين، مشيراً إلى سيطرة قوات الجيش على الشريط الحدودي بين ليبيا وتشاد.

وأوضح المسؤول العسكري الليبي في تصريح لـ«الاتحاد» أن العملية العسكرية في مدن الجنوب الليبي تهدف لبسط الأمن والاستقرار في تلك المنطقة، نافياً وجود وقت محدد لإنهاء العمليات العسكرية.