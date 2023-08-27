الجيش الأوكراني يعلن تحقيق تقدم والسيطرة على قرية

قال الجيش الأوكراني إنه يواصل التقدم ببطء بعد اختراق خط الدفاع الروسي بالقرب من بلدة "روبوتين" التي سيطر عليها، وهي بلدة في منطقة زابوريجيا الجنوبية.

وذكر المتحدث العسكري أولكسندر شتوبون أن الهدف التالي هو قرية "نوفوبروكوبيفكا" القريبة.

ويؤكد محللون عسكريون على السيطرة على قرية "روبوتين" بعد أسابيع من القتال وأن القوات الأوكرانية تتقدم ببطء جنوباً.

تهدف أوكرانيا للتقدم إلى بحر "آزوف" وقطع خطوط إمداد الجيش الروسي عبر ما يسمى بالجسر البري الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم.

وقال شتوبون إن أوكرانيا تصد هجمات للقوات الروسية بالقرب من بلدتي "أفدييفكا" و"مارينكا" في إقليم دونيتسك شرق البلاد.