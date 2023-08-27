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فرنسا تعلن قرارا جديدا بشأن ارتداء العباءة في المدارس

طالبات يرتدين العباية أمام ثانوية في فرنسا
28 أغسطس 2023 00:39

قال جابرييل أتال وزير التعليم الفرنسي، اليوم الأحد، قبيل بدء العام الدراسي الجديد، إنه سيُحظر على الطالبات في المدارس الحكومية ارتداء العباءة.
وحظرت السلطات الفرنسية الحجاب في المدارس عام 2004، وأقرت حظرا على ارتداء النقاب في الأماكن العامة في 2010.
وينادي الطيف السياسي الفرنسي بمختلف ألوانه بالدفاع عن العلمانية، من اليساريين الذين يؤيدون القيم الليبرالية لعصر التنوير إلى الناخبين اليمينيين المتطرفين.
وقال الوزير أتال، في مقابلة مع قناة تي.إف 1 التلفزيونية الفرنسية "لقد قررت أنه لم يعد ممكنا ارتداء العباءة في المدارس".
وأضاف "عندما تدخل فصلا دراسيا، ينبغي ألا يكون بوسعك التعرف على ديانة الطلاب بمجرد النظر إليهم".

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