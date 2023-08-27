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مئات الإطفائيين يواصلون مكافحة حرائق الغابات في اليونان

رجال إطفاء يكافحون حرائق غابات في اليونان
28 أغسطس 2023 00:07

يواصل مئات من رجال الإطفاء، الأحد، مكافحة النيران المشتعلة في اليونان وخصوصا في شمال شرق البلاد حيث تستمر الحرائق لليوم التاسع على التوالي.
ولا يزال أكبر هذه الحرائق يجتاح، منذ السبت الماضي، منطقة "إيفروس" بجنوب اليونان، قرب مدينة "ألكسندروبولي" الساحلية، بحسب أجهزة الإطفاء.
وعثر هذا الأسبوع في المنطقة على جثث 19 شخصا يعتقد أنهم مهاجرون وبينهم طفلان.
وتلقى سكان منطقتي "ليفكيمي" في "إيفروس"، و"كاسيتيرا" في "رودوبي" المجاورة، أمرا بإخلاء منازلهم، الأحد، عبر رسالة نصية من الدفاع المدني.
وتحدث ديميتريس بيتروفيك مساعد حاكم إيفروس عبر شبكة "إي آر تي" التلفزيونية العامة عن "وضع صعب جدا" تسبب بدمار لا يحصى.
وقال "وجهنا نداء جديدا من أجل زيادة الوسائل"، محذرا بأنه "اعتبارا من الاثنين تتبدّل الرياح ويزاداد الخطر، ولا نعرف كيف سيكون بمقدورنا وقف تقدم جبهة الحريق".
وأضاف "كل ذلك يقلقنا".
تجتاح النيران، بصورة خاصة، غابة "داديا"، وهي محمية وطنية معروفة بكونها موطنا طبيعيا لأنواع كثيرة من الطيور الجارحة.
وفي شمال العاصمة أثينا، يواصل الحريق التمدد في جبل "بارنيثا" حيث يأتي على الغطاء النباتي في المنطقة التي تعتبر رئة خضراء للعاصمة أثينا.
وفي جزيرة "أندروس" في أرخبيل "كيكلاديس"، ينشط عناصر الإطفاء منذ السبت لمكافحة حريق أشعله على الأرجح البرق، بحسب أجهزة الإطفاء.
منذ بداية العام، أتت الحرائق، التي تقول الحكومة إنها ناتجة عن التغير المناخي، على أكثر من 120 ألف هكتار من الأراضي في اليونان بحسب تقديرات المرصد الوطني، ما يزيد بثلاثة أضعاف عن المتوسط السنوي منذ 2006، وفق أرقام المرصد الأوروبي لحرائق الغابات.

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