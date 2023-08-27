حملة ترامب تجمع ملايين الدولارات

أعلنت حملة دونالد ترامب للانتخابات الرئاسية، اليوم الأحد، أنها جمعت 7,1 مليون دولار أميركي منذ نشر الصورة الجنائية للرئيس الجمهوري السابق بعد توقيفه لفترة وجيزة وإطلاق سراحه لاحقا بكفالة في ولاية جورجيا بتهمة التآمر لقلب نتيجة انتخابات عام 2020.

وسارعت الحملة لتبني الصورة التي بدا فيها ترامب متجهما، وهي أول صورة لرئيس سابق قيد التوقيف، وجعلها رمزا لحملته الانتخابية في سعيه للعودة إلى البيت الأبيض عام 2024.

صورة ترامب موقوفا على فناجين

وأكد ستيفن تشونغ المتحدث باسم الحملة أنه جرى جمع «ما يقرب من 20 مليون دولار أميركي في الأسابيع الثلاثة الماضية بالتزامن مع توجيه لائحة اتهام في واشنطن وصورة أتلانتا الجنائية».

وأضاف تشونغ أنه جُمع «7,1 مليون منذ الخميس (صورة أتلانتا). 4,18 مليون البارحة فقط، وهو أعلى رقم يجمع في يوم منذ انطلاق الحملة».

وأشار إلى أن «التبرعات الطبيعية حلّقت، خاصة بعد أن نشر ترامب الصورة في تغريدة مرفقة بعنوان الموقع الإلكتروني».

وحض تشونغ على منصة «إكس» (تويتر سابقا)، الإعلام الأميركي «على نشر الصورة بشكل مستمر»، مرفقا المنشور بما قال إنه نسخة فائقة الجودة من الصورة.

وفي غضون ساعات من توقيف الرئيس السابق، قام فريق ترامب بطبع الصورة الجنائية، التي تعد الآن الصورة الأشهر في التاريخ الأميركي، على قمصان وفناجين وعلب مرطبات وسلع أخرى.

ولوحظ أن شعار الشرطة، الذي ظهر في الصورة التي نشرتها السلطات، غاب عن تلك المطبوعة على الملصقات والسلع.

وفي حين أن صورة كهذه من شأنها أن تقضي على أي مرشح سياسي آخر، إلا أنها بالنسبة لترامب، البالغ 77 عاما، ساهمت في تعزيز روايته كضحية تتحلى بصفات البطولة والتحدي.

ومع ذلك، استخدم الديمقراطيون أيضا الصورة للإشارة إلى أن لا أحد فوق القانون.

أما بالنسبة للرئيس جو بايدن، فقد تجاهل الصورة، في تصريحاته للصحفيين الجمعة. وقال، بطريقة مازحة «رأيتها على شاشة التلفزيون. إنه رجل وسيم».