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كشف هوية ودوافع مطلق النار في جاكسونفيل الأميركية

قائد شرطة جاكسونفيل يعرض صورة مطلق النار خلال مؤتمر صحفي
27 أغسطس 2023 22:34

كشفت سلطات إنفاذ القانون المحلية، اليوم الأحد، عن هوية ودوافع مطلق النار الذي قتل ثلاثة أشخاص في مدينة جاكسونفيل بولاية فلوريدا الأميركية أمس السبت.
وقالت السلطات إن القاتل مسلح من أصحاب البشرة البيضاء وقتل بالرصاص أشخاصا من أصحاب البشرة الداكنة بإطلاق النار عليهم في متجر.
ووصفت السلطات واقعة إطلاق النار بأنها ذات دوافع عنصرية، وذكرت أن الشاب كتب «عدة بيانات» موجهة إلى وسائل الإعلام ووالديه وسلطات إنفاذ القانون تنضح بكراهيته للأميركيين من أصول أفريقية.
وقال تي.كيه ووترز قائد شرطة جاكسونفيل، في مؤتمر صحفي اليوم، إن المشتبه به ليس له تاريخ إجرامي وإنه اشترى الأسلحة المستخدمة بشكل قانوني.
وتابع «لم يكن هناك سجل جنائي»، مضيفا أن الشيء الوحيد المسجل في الملفات هو مكالمة هاتفية مع شقيقه بشأن حادثة عنف أسري.
وأوضح ووترز أنّ مطلق النار في أوائل العشرينات من عمره وكان يرتدي سترة تكتيكيّة ويحمل بندقيّة من طراز «آي آر» ومسدّسا، عندما بدأ بإطلاق النار داخل متجر «دولار جنرال».
وأضاف قائد الشرطة «استهدف مجموعة معيّنة من الناس وهؤلاء كانوا من أصحاب البشرة السوداء. أولئك هم من قال إنّه يريد قتلهم. وهذا واضح جدا»، مشيرا إلى أن الضحايا الثلاثة هم رجلان وامرأة.

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المصدر: وكالات
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