المنخفض «إداليا» يصبح عاصفة في طريقه إلى فلوريدا

قال المركز الوطني الأميركي للأعاصير، اليوم الأحد، إن العاصفة المدارية «إداليا» تشكلت بالقرب من قناة «يوكاتان» على بعد 130 كيلومترا تقريبا بين الشرق والشمال الشرقي من «كوثوميل» في المكسيك وتتجه نحو ولاية فلوريدا الأميركية.

وأضاف المركز أن العاصفة، التي اشتدت قوتها بعدما كانت منخفضا مداريا، مصحوبة برياح سرعتها 65 كيلومترا في الساعة ويمكن أن تتحول إلى إعصار فوق شرق خليج المكسيك بحلول يوم الثلاثاء.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية في ميامي «تشير البيانات، التي جمعتها طائرة لمراقبة الأعاصير تابعة للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، إلى أن المنخفض المداري تن (10) اشتد ليصبح العاصفة المدارية إداليا».