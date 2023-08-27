أميركا والصين تتطلعان لحلّ خلافاتهما الاقتصادية

قالت وزارة التجارة الصينية، اليوم الأحد، إنها ستبلغ وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو مخاوف بكين "بينما تأمل في إجراء مناقشات معمّقة" حول "حلّ النزاعات الاقتصادية والتجارية".

ووصلت وزيرة التجارة الأميركية إلى الصين، في وقت تحاول القوتان العالميتان تخفيف خلافاتهما، وفق ما أوردت وسائل الإعلام الرسمية الصينية.

وقالت وزارة التجارة الأميركية إن ريموندو "تتطلع إلى مناقشات بنّاءة بشأن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتحديات التي تواجه الشركات الأميركية ومجالات التعاون المحتملة".

وإلى جانب العاصمة الصينية بكين، ستزور، وزيرة التجارة الأميركية، أيضا شنغهاي.

ومن بين الخلافات الرئيسية القيود التجارية التي تفرضها الولايات المتحدة على تصدير بعض المنتجات الأميركية إلى الصين، وخاصة التكنولوجيا المتقدمة.

وتعتبر واشنطن أن القيود ضرورية للحفاظ على أمنها القومي، لكن بكين تعتقد أن هذه الإجراءات تهدف في المقام الأول إلى كبح نموها الاقتصادي.

وخلال زيارة إلى بكين، الشهر الماضي، حاولت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين طمأنة السلطات الصينية بشأن القيود الأميركية المتعددة.

كما زار مبعوث المناخ الأميركي، جون كيري، الصين في يوليو الماضي.

أما وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، فقد زار بكين في يونيو الماضي، وهو أرفع مسؤول أميركي زار البلاد منذ العام 2018.