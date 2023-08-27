إبحار سفينة ثانية من أوديسا بعد تعليق اتفاق تصدير الحبوب

قال أولكسندر كوبراكوف، نائب رئيس الوزراء الأوكراني، اليوم الأحد، إن سفينة محملة بمنتجات الصلب أبحرت من ميناء أوديسا عبر ممر مؤقت في البحر الأسود في طريقها إلى أفريقيا.

وهذه ثاني سفينة من تلك العالقة تغادر الميناء بعد انسحاب روسيا الشهر الماضي من اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة سمح بالتصدير الآمن للحبوب عبر البحر الأسود.

وأضاف كوبراكوف أن السفينة «بريماس» التي ترفع علم ليبيريا بدأت في الإبحار عبر الممر المؤقت الذي فُتح للسفن المدنية، مؤكداً ما ذكره نائب أوكراني أمس السبت.

وكتب كوبراكوف، على منصة «إكس»، تويتر سابقاً، أن «السفينة الثانية، التي كانت عالقة بسبب الحرب، غادرت ميناء أوديسا وتبحر الآن عبر ممر مؤقت».

وقال كوبراكوف إن السفينة كانت في الميناء منذ 20 فبراير 2022، قبيل بدء الأزمة الحالية مباشرة، وتحمل منتجات من الصلب إلى أفريقيا.

وتمكنت موانئ أوديسا الثلاثة من إرسال شحنات حبوب تقدر بعشرات ملايين الأطنان بموجب اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود والذي امتد لعام.

وانسحبت روسيا من الاتفاق بسبب العقوبات الغربية التي تمنعها من تصدير الأسمدة والمنتجات الزراعية، كما نص على ذلك اتفاق موازٍ لاتفاق تصدير الحبوب.