أوكرانيا تحقق في مقتل 3 طيارين بتحطم مقاتلتين

بدأت السلطات الأوكرانية تحقيقا في تحطم طائرتين عسكريتين مقاتلتين أسفر عن مقتل ثلاثة طيارين.

من بين القتلى، طيار عُرف بشن حملة ضغط على حلفاء كييف من أجل إمدادها بمقاتلات إف-16 أميركية الصنع.

الطيارون الثلاثة الذين قضوا في الحادث

ووقع الحادث أول أمس الجمعة عندما اصطدمت طائرتان مقاتلتان من طراز «إلـ-39» أثناء التدريب في الجو في منطقة «زهيتومير»، الواقعة غرب العاصمة كييف، وعلى بعد مئات الأميال من خط الجبهة.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على منصة إكس، تويتر سابقا، إن «كارثة وقعت في السماء فوق منطقة زهيتومير أدت إلى مقتل ثلاثة طيارين من بينهم، أندريه بيلشيكوف.. التحقيقات جارية وسيتم الكشف عن الحقيقة».

الطيار أندريه بيلشيكوف

وأضاف زيلينسكي أن «أوكرانيا لن تنسى أبدا أولئك الذين دافعوا عن سمائها الحرة».