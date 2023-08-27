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«ساولا» تشتد وتتحول إلى إعصار قوي قبالة الفلبين

صورة بالأقمار الصناعية للعاصفة قبالة الفلبين
27 أغسطس 2023 17:40

قال مكتب الأرصاد الجوية الوطني في الفلبين إن العاصفة «ساولا» اشتدت لتتحول إلى إعصار قوي شمال شرق الفلبين.
ومن المرجح أن يظل الإعصار ضمن هذه الفئة حتى يصل إلى اليابسة في تايوان، بحسب تقارير صحفية، اليوم الأحد.
ومن غير المتوقع أن يصل «ساولا» إلى اليابسة في الفلبين، ولكن من يتوقع أن ينحرف نحو الشمال الغربي وأن يضرب الساحل الجنوبي لتايوان مساء يوم الأربعاء المقبل، أو في وقت مبكر من صباح الخميس، بحسب ما ذكرته إدارة الخدمات الجوية والجيوفيزيائية والفلكية الفلبينية (باجاسا)، في تحذير أصدرته في الساعة الـ11 صباحاً.
وتواجه الأجزاء الشرقية من إقليمي «كاجايان» و«إيزابيلا» الفلبينيين، فيضانات أو انهيارات أرضية محتملة بسبب هطول الأمطار الغزيرة، بالإضافة إلى «التهديد المتوسط إلى الشديد للأرواح والممتلكات، بسبب الرياح القوية»، بحسب ما ورد في توقعات باجاسا في وقت سابق من صباح اليوم.
في الوقت نفسه، ذكرت قوات خفر السواحل أن الرحلات البحرية في الأجزاء الشمالية من إقليم «كويزون» عُلّقت بصورة مؤقتة.

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