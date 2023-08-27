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القبض على داعشي يقوم بمهمة تجسس في بغداد

قوات أمن تنتشر في العاصمة بغداد
27 أغسطس 2023 17:09

أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم الأحد، القبض على عنصر من تنظيم داعش الإرهابي داخل أحد فنادق العاصمة بغداد.
وأفادت الوكالة بأن الإرهابي كان في مهمة تجسس لجمع معلومات عن رجال الأجهزة الأمنية إلى التنظيم المتشدد.
واعتقل الرجل «في أحد فنادق بغداد» في جانب الرصافة على الضفة الشرقية لنهر دجلة الذي يعبر العاصمة، بحسب ما جاء في بيان لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية.
وذكرت وكالة الاستخبارات، في بيان صحفي اليوم، أوردته وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، أن عملية القبض جاءت بناء على معلومات استخبارية دقيقة تلقتها مفارزها المختصة بأمن المرافق السياحية.
وأشارت إلى أنه «بعد استكمال جميع الإجراءات، تمكنت مفارزها وبكمين محكم من إلقاء القبض على المطلوب في أحد فنادق بغداد، وفق أحكام قانون مكافحة الإرهاب».
وأضافت أن «المتهم اعترف صراحة بانتمائه إلى عصابات داعش الإرهابية، وتكليفه بتقديم المعلومات عن رجال الأجهزة الأمنية ضمن محافظة نينوى، حيث تم تدوين أقواله وأحيل إلى الجهات المعنية استعداداً لمثوله أمام القضاء لينال جزاءه العادل».

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المصدر: وكالات
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