روسيا تدمّر طائرتين مسيرتين على الحدود مع أوكرانيا

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إن قواتها أسقطت طائرتين مسيرتين، الليلة الماضية، في منطقتي بريانسك وكورسك على الحدود مع أوكرانيا.

وأضافت الوزارة، في بيان عبر تطبيق تلغرام: «قام النظام في كييف بمحاولات أخرى لشن هجمات باستخدام طائرات مسيرة ذات أجنحة ثابتة على أهداف في روسيا الاتحادية خلال الليل وفي صباح 27 أغسطس»، بحسب ما أوردته وكالة «تاس» الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أن «قوات الدفاع الجوي الروسية رصدت طائرتين مسيرتين ودمرتهما فوق أراضي منطقتي بريانسك وكورسك».

ولم تقدم الوزارة معلومات عن سقوط ضحايا أو حدوث أضرار.

ونشر رومان ستاروفويت، المسؤول المحلي في كورسك، صوراً عبر قناته على تلغرام قال إنها تظهر الأضرار التي ألحقتها طائرة مسيرة بمبنى سكني في مدينة كورسك، الذي ظهر محطم النوافذ.

وتقع الهجمات بطائرات مسيرة على أهداف روسية بشكل يومي تقريباً منذ تدمير مسيرتين فوق الكرملين، مقر الرئاسة الروسية في العاصمة موسكو، في أوائل مايو الماضي. ومن بين هذه الأهداف شبه جزيرة القرم، وكذلك مناطق متاخمة لأوكرانيا.

وعطلت هذه الهجمات مؤقتاً رحلات جوية من وإلى موسكو في الأسابيع الماضية. ونادراً ما تعلن أوكرانيا مسؤوليتها مباشرة عن مثل هذه الضربات بالطائرات المسيرة.