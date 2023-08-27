أوكرانيا تعترض صواريخ استهدفت العاصمة كييف

قالت السلطات الأوكرانية إنها دمرت، اليوم الأحد، صواريخ استهدفت العاصمة كييف وأجزاء أخرى من شمال ووسط البلاد.

وأكد الجيش الأوكراني أنه دمر أربعة صواريخ «كروز» من ما يصل إلى ثمانية أهداف جوية رصدها، وأن بقية الأهداف «ربما كانت زائفة».

وقال روسلان كرافشينكو، حاكم منطقة كييف، إن شخصين أصيبا ولحقت أضرار بعشرة من المباني بسبب سقوط حطام صاروخي في منطقة لم يسمها في كييف.

وأضاف، في بيان «بفضل جهود احترافية من جانب قوات الدفاع الجوي، لم تقع ضربات على البنية التحتية الحيوية أو السكنية».

واستمرت تحذيرات من غارات جوية في عموم أوكرانيا لثلاث ساعات تقريباً، صباح اليوم، قبل إعلان زوال الخطر في حوالي الساعة السادسة صباحاً (0300 بتوقيت جرينتش).