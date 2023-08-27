تأكيد مقتل كل ركاب طائرة بريغوجين المنكوبة

قالت لجنة التحقيق الروسية، اليوم الأحد، إن نتائج فحوص جينية أكدت أن يفغيني بريغوجين قائد مجموعة «فاغنر» كان من بين الأشخاص العشرة الذين لقوا حتفهم في حادث تحطم طائرة يوم الأربعاء شمالي العاصمة الروسية موسكو.

كانت هيئة الطيران الروسية قد نشرت، في وقت سابق، أسماء الأشخاص العشرة الذين كانوا على متن الطائرة الخاصة التي تحطمت في منطقة «تفير» شمال غربي موسكو.

وكان من بين ركابها بريغوجين وأقرب مساعديه دميتري أوتكين، الذي ساعد في تأسيس مجموعة «فاغنر».

وقالت لجنة التحقيق، في بيان على قناتها على تطبيق تلغرام: «في إطار التحقيق في حادث تحطم الطائرة في منطقة تفير، انتهت الفحوص الوراثية الجزيئية».

وأضافت: «وفقاً للنتائج، تم التعرف على هويات القتلى العشرة. وهي تتوافق مع القائمة المذكورة في سجل ركاب الرحلة».

جاء الحادث بعد شهرين من تمرد فاشل نفذته المجموعة.