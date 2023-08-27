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إصابة 12 شخصاً جراء عاصفة عاتية في ألمانيا

أرشيفية
27 أغسطس 2023 09:06

هبت عاصفة عاتية السبت على منطقة شفابن جنوبي ألمانيا وأدت إلى سقوط خيمة في مدينة كيسينج بولاية بافاريا.

وحسب المعلومات الأولية للشرطة، فإن العاصفة أدت إلى إصابة 12 شخصاً بينهم ستة في حالة خطيرة.

وعندما هبت العاصفة كان هؤلاء الأشخاص منشغلين بإقامة الخيمة وكانوا يحاولون تثبيتها وأُصِيْبُوا خلال ذلك.

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ونجا من العاصفة 20 شخصاً كانوا يساعدون في إقامة الخيمة.

من جانبها، حذرت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية مساء اليوم من هبوب عواصف أخرى في جنوب بافاريا. وأطلقت الهيئة أعلى درجات التحذير المؤلفة من أربعة مستويات للمنطقة الحكومية في بافاريا العليا، وحذرت الهيئة من هبوب عواصف عاتية الأمر الذي يمكن أن يتسبب في اقتلاع أشجار من جذورها وحدوث تلفيات في أسطح.

المصدر: وكالات
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