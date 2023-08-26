أوكرانيا تستعد لتعبئة أكبر عدد من الجنود مند بدء الأزمة

تستعد القيادة الأوكرانية لعمل استدعاءات إضافية للتجنيد فيما تستمر الأزمة الحالية التي بدأت في فبراير 2022.

ونقلت شبكة إخبارية أوكرانية، السبت، عن أوليكسي دانيلوف أمين مجلس الأمن القومي الأوكرانى قوله: "نعم، تواصل الجيش معنا. وعلى الأرجح، ستكون هناك تعبئة إضافية".

وأضاف أن التعبئة لن تتخطى النطاقات التي حددت في بداية الأزمة.

وأوضح دانيلوف أن هذه الخطوة ليست إجراء طارئا وأن التعبئة جارية منذ سنة ونصف السنة.

وتابع قائلا: "لا حاجة لإثارة جلبة بشأنها، يجري كل شيء تبعا للخطة التي نسير وفقها حاليا".

وأعلنت أوكرانيا الأحكام العرفية مع بداية الأزمة، مما يعني أن جميع الرجال بين سن 18 و60 عاما ملزمون بأداء الخدمة العسكرية إذا استدعوا لذلك.

ولم يتسن معرفة عدد الرجال الذين استدعوا بالتحديد حتى الآن، لكن هانا ماليار نائبة وزير الدفاع أشارت العام الماضي إلى أن العدد يصل إلى عدة مئات من الآلاف.

وتعني الخسائر في القتال المستمر أن هناك حاجة إلى تدريب مجندين جدد باستمرار وإرسالهم لإلى الجبهات.