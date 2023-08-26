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واشنطن تصدر 34 ألف تأشيرة هجرة لأفغان

أرشيفية
27 أغسطس 2023 01:37

إسلام أباد (وكالات) 

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قال مسؤولون بالسفارة الأميركية لدى أفغانستان إن الولايات المتحدة أصدرت ما يقرب من 34 ألف تأشيرة هجرة خاصة للأفغان الذين خاطروا بحياتهم بالعمل مع هيئات أميركية مختلفة منذ تولي الرئيس جو بايدن منصبه في عام 2021. 
وقام الدبلوماسيون الأميركيون في جميع أنحاء العالم بالتعامل مع طلبات التأشيرة الأفغانية، وفقا للسفارة الأميركية.
وذكرت السفارة في بيان صدر في ساعة متأخرة أمس: «لن نتوقف».
وأجلت الولايات المتحدة عشرات الآلاف من الأفغان خلال انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان في أغسطس2021. 
وتظهر الأرقام الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية أن أكثر من 152 ألف مواطن أفغاني تقدموا بطلبات للحصول على تأشيرات هجرة خاصة.

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