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إنقاذ 438 مهاجراً في «المتوسط»

إنقاذ 438 مهاجراً في «المتوسط»
27 أغسطس 2023 01:28

مرسيليا (وكالات)

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أنقذت السفينة «أوشن فايكينغ» التي تستأجرها منظمة «إس أو إس ميديتيرانيه» غير الحكومية 438 مهاجراً خلال يومين في المياه الدولية قبالة ليبيا وتونس.وقالت المنظمة الإنسانية ومقرها في فرنسا أمس الأول، إنها أنقذت الخميس 272 شخصاً كانوا على متن ثلاثة قوارب بينهم «32 قاصراً غير مصحوبين بذويهم، وتسعة أطفال وخمسة أشخاص في حالة إعاقة»، موضحة أنّهم من «23 جنسية».
ثم أعلنت «إس أو إس ميديتيرانيه» أمس الأول أنها أنقذت 166 شخصاً إضافياً بعد «مساعدتها عدة قوارب متعثّرة، وإجلاء ناجين بالتنسيق مع خفر السواحل الإيطاليين من منطقة البحث والإنقاذ الواقعة بين تونس ولامبيدوسا».
وفي المجموع يوجد على متن السفينة حالياً 438 ناجياً، بحسب المنظمة غير الحكومية، التي أوضحت أن سفينتها تتجه حالياً إلى جنوة في شمال إيطاليا، حيث الميناء الآمن البعيد الذي خصصته السلطات الإيطالية لإنزال الناجين.
وتعد المنطقة الوسطى في البحر الأبيض المتوسط أخطر طريق للهجرة في العالم، وفقاً للمنظمة الدولية للهجرة.
وتقدّر الوكالة التابعة للأمم المتحدة أنه منذ بداية عام 2023، فُقد في هذه المنطقة 2013 مهاجراً، مقارنة بـ 1417 طوال عام 2022.

ليبيا
تونس
البحر الأبيض المتوسط
الهجرة
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