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رئيس الحكومة اليمنية: ملتزمون بواجبنا الإنساني تجاه اللاجئين

معين عبدالملك رئيس الحكومة اليمنية
27 أغسطس 2023 01:28

عدن (الاتحاد)

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قال رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، أمس، إن بلاده، ورغم الظروف الصعبة التي تمر بها والإمكانيات المحدودة، مازالت تقوم بواجبها الإنساني تجاه اللاجئين والمهاجرين القادمين من دول القرن الإفريقي.
وأشار خلال استقباله في عدن، أمس، وفد منظمة الهجرة الدولية برئاسة المدير الإقليمي للمنظمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عثمان البليسي، إلى ما يفرضه استمرار تدفق اللاجئين لليمن من تحديات، على البلاد، داعيا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لدعم الحكومة في هذا الجانب.
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، فقد جرى مناقشة التعاون القائم بين الحكومة ومنظمة الهجرة الدولية، بشأن قضايا الهجرة، والمساعدة في إيجاد حلول عملية لجميع المشاكل المتصلة بالهجرة وتقديم المساعدة الإنسانية للاجئين والمهاجرين، إضافة إلى النازحين، والاحتياجات والأولويات العاجلة في هذا الجانب.

معين عبدالملك
اليمن
اللاجئين
منظمة الهجرة الدولية
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