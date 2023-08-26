أحمد المسماري لـ «الاتحاد»: مستعدون للتصدي لأي طارئ على حدود ليبيا

حسن الورفلي (بنغازي)

أكد مدير إدارة الإعلام والتعبئة بالجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن القوات المسلحة مستعدة للتصدي لأي طارئ على كافة الحدود البحرية والبرية.

وقال المسماري في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» إن الدوريات العسكرية التابعة للجيش الليبي تتولى مراقبة ومتابعة الأوضاع على طول الشريط الحدودي مع دول الجوار، خصوصاً جنوبي البلاد، في ظل جهود مكثفة لغرفة عمليات الجنوب الغربي لتنسيق التعاون بين الوحدات العسكرية.

وأضاف: «القوات المسلحة لم تشتبك مع أي جهة داخل أو خارج الأراضي الليبية خلال الأيام القليلة الماضية»، موضحاً أن الجيش التشادي يقود معارك في إقليم «تيبستي» ضد مجموعات تشادية مسلحة وهي منطقة تبعد 60 كيلو متراً عن الحدود المشتركة بين البلدين.

وأكد اللواء أحمد المسماري أن القيادة العامة للجيش الوطني تتابع تطورات الأوضاع في تشاد منذ فترة باعتبارها دولة جوار وترتبط بحدود مع ليبيا وأمن ليبيا القومي مرتبط بأمن تشاد، على حد قوله.

ولفت المسماري إلى أن الجيش الليبي تمكن من إخراج المسلحين التشاديين الذين كانوا يتسللون إلى الأراضي الليبية، موضحاً أن هذه المجموعات تتمركز في إقليم «تيبستي» وتحديداً في منطقة «أوزو»، موضحاً أن الجيش التشادي يستهدف تلك المجموعات عقب التطورات العسكرية الأخيرة في دولة النيجر.

وأمس الأول، أعلن الجيش الليبي، إطلاق عملية عسكرية، واسعة ودقيقة ومحددة الأهداف في النطاق الحدودي الجنوبي تأميناً لحدود البلاد ومقدراتها وسلامة سكانها وجزءاً من استمرار بسط سيطرتها ونفوذها على كل شبر من أرض ليبيا.

وقالت القيادة العامة للجيش الليبي، في بيان: إن «المقاتلات الليبية تنفذ استطلاع جوي دائم عبر مظلة جوية فوق منطقة العمليات العسكرية».

وتابع: «قمنا بإنزال مظلي خلف تمركزات المسلحين التشاديين في إطار عملية تطهير الجنوب الغربي الليبي، ونفذت الوحدات البرية للجيش الليبي عمليات إنزال في جبال الكلنجة وعصيدة قرب الحدود مع تشاد، بعد ضربات جوية استهدفت المسلحين».

وأعرب نائب رئيس مجلس النواب الليبي، مصباح دومة، عن دعمه بكل قوة العمليات العسكرية لتأمين الحدود الجنوبية.

ودعا دومة في بيان له «القوات المسلحة قيادة وأفراد لضرب كل من تسول له نفسه التعدي على أي شبر من الأراضي الليبية والاستمرار إلى أن يتم طرد آخر أجنبي مسلح من ليبيا».

وأشار دومة إلى أنه «يتابع عمليات القوات المسلحة التي تقوم بتأمين الحدود الليبية الجنوبية من العصابات الإرهابية الأجنبية المسلحة التي عاثت في الأرض فساداً»، وفق البيان.