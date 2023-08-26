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باتيلي: ضرورة تشكيل حكومة موحدة تقود ليبيا إلى الانتخابات

عبد الله باتيلي
27 أغسطس 2023 01:28

بنغازي (الاتحاد)

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أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، ضرورة اتفاق الزعماء السياسيين في ليبيا لتشكيل حكومة موحدة تقود البلاد إلى الانتخابات.
وقال باتيلي في حوار خاص مع أخبار الأمم المتحدة، أنه «في ظل الانقسامات التي تشهدها ليبيا، هناك ضرورة لمؤسسة سياسية موحدة، ومؤسسة أمنية موحدة، ومؤسسات عسكرية موحدة، ولهذا السبب، تعتقد البعثة الأممية أن مسألة توحيد الحكومة ليست مجرد مسألة قانونية أو دستورية، إنها مسألة سياسية للغاية، لذا يتعين على الزعماء السياسيين أن يجتمعوا ويتوصلوا إلى اتفاق لتشكيل حكومة موحدة تقود البلاد إلى الانتخابات». 
وأضاف باتيلي: «عندما أتحدث عن حكومة موحدة، فهي ليست حكومة مؤقتة أخرى، فالبلاد لا تحتاج ولا تستطيع حتى أن تتحمل حكومة مؤقتة أخرى وإنما هناك حاجة إلى حكومة موحدة من شأنها أن تهيئ الظروف المناسبة لخلق بيئة سياسية مواتية لإجراء الانتخابات». 
وأشار باتيلي إلى اعتقاده أن «هذا هو الشيء الذي يريده جميع الليبيين، حيث أنهم لا يريدون المزيد من وجود حكومتين أو ثلاث حكومات في الوقت نفسه وإنما يريدون حكومة واحدة لليبيا وجيشاً واحداً لليبيا، يريدون جهازاً أمنياً واحداً لليبيا ليس فقط لتأمين العملية الانتخابية، وإنما أيضاً لتأمين أوضاع المدنيين».
وبين باتيلي أنه أجرى مشاورات مكثفة مع الأطراف الليبية الرئيسية، مبيناً أنه لم يلتقِ فحسب بقادة المؤسسات، بل أيضاً الليبيين من جميع مناحي الحياة.

الانتخابات الليبية
ليبيا
عبد الله باتيلي
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