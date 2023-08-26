الجيش الصومالي يحرر معقل «الشباب» الإرهابية وسط البلاد

مقديشو (الاتحاد)

أعلن الجيش الصومالي السيطرة على مدينة «عيل بور» الاستراتيجية، معقل حركة «الشباب» الرئيسي في الأقاليم الوسطى، جاء ذلك فيما أحبط الجيش هجوماً إرهابياً في إقليم «جلجود». ونقلت وكالة الأنباء الصومالية «صونا» عن بيان أصدرته وزارة الدفاع، أن الجيش سيطر بالتعاون مع المقاومة الشعبية بشكل كامل على مدينة «عيل بور» الاستراتيجية بإقليم «غلغدود» وسط البلاد.

وأضاف البيان أن «القوات المسلحة مستمرة في تنفيذ عمليات تمشيط واسعة داخل أحياء المدينة لتعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة الإرهابيين». ولفت إلى أن «الجيش يواصل زحفه نحو القرى والمناطق القليلة المتبقية من إقليم غلغدود وسط البلاد».

ووفق وسائل إعلام محلية، فإن مدينة «عيل بور» تقع على بعد حوالي 400 كيلومتر شمال العاصمة مقديشو، وكانت تحكمها حركة «الشباب» الإرهابية لأكثر من 15 عاماً.

وفي سياق متصل، أحبط الجيش الصومالي، أمس، هجوماً إرهابياً فاشلاً حاولت عناصر ميليشيات حركة «الشباب» شنه بإقليم «جلجود» بوسط البلاد. ووفق «صونا»، «كان الجيش الوطني يتابع عن كثب تحركات فلول الشباب، ومن ثم باغتهم بالتصدي قبل تحقيق أهدافهم الإرهابية ضد المدنيين في منطقة عوس ويني المحررة مؤخراً على أيدي القوات المسلحة».

وأشارت الوكالة إلى أن «القوات المسلحة بالتعاون مع القوات المحلية لولاية جلمدج بوسط البلاد، تواصل عمليات تطهير المناطق الريفية من براثن المتمردين».

وأمس الأول، أعلنت السلطات الصومالية، مقتل 27 عنصراً من حركة «الشباب»، في عملية عسكرية نفذها الجيش في منطقة «أوديغلي» بمحافظة شبيلي السفلى جنوبي البلاد.

وأضاف بيان للجيش الصومالي أن «القوات نجحت في تدمير عدة مواقع ومركبات تستخدمها ميليشيات الشباب».

الجدير بالذكر، أن الجيش الصومالي كثف في الآونة الأخيرة من العمليات العسكرية للقضاء على عناصر التنظيم الإرهابي.

ويشن الجيش الصومالي، منذ أشهر في معظم محافظات البلاد، حرباً ضد حركة «الشباب» التي تأسست مطلع عام 2004، وتتبع تنظيم «القاعدة»، وتبنّت تفجيرات أودت بحياة مدنيين وعناصر من الجيش والشرطة. والأسبوع الماضي، أعلن قائد الجيش الصومالي إبراهيم شيخ محيي الدين، إن «البلاد دخلت المعركة الأخيرة لإخراج الإرهابيين من الصومال»، موضحاً أن قوات الجيش كبدت الإرهابيين خسائر كبيرة في جميع المناطق المحررة، حيث انسحبوا من بعض المناطق دون قتال.