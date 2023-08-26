حكومة الغابون تعلن حظر التجول وقطع الإنترنت بعد انتهاء الانتخابات

ليبرفيل (وكالات)

أعلنت حكومة الغابون حظراً للتجول وعلقت استخدام الإنترنت مساء أمس، لدى إغلاق مكاتب الاقتراع في إطار الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وذلك بهدف «الحؤول دون انتشار الدعوات إلى العنف».

وقال وزير الإعلام رودريغ مبومبا بيساوو: إنه «بهدف تجنب انتشار الدعوات إلى العنف والأخبار الكاذبة، قررت الحكومة تعليق الوصول إلى الإنترنت حتى إشعار آخر على كامل أراضي البلاد»، مضيفاً أن «حظراً للتجول أعلن في كل أنحاء البلاد وسيكون سارياً اعتباراً من اليوم الأحد 27 أغسطس، يومياً من الساعة 19,00 حتى الساعة السادسة».

وأدلى الناخبون في الغابون أمس، بأصواتهم في انتخابات يسعى من خلالها الرئيس عمر بونغو أودينمبا، للفوز بولاية ثالثة.

وأعيد انتخاب بونغو عام 2016 بفارق ضئيل لا يتجاوز 5500 صوت، ما دفع منافسه جان بينغ إلى اتهامه بتزوير الانتخابات.

وأثار إعلان النتائج حينها أعمال عنف في العاصمة ليبرفيل خلّفت 5 قتلى، وفق الحكومة.

وفي أكتوبر 2018، أصيب بونغو بجلطة دماغية بقي بعدها لمدة 10 أشهر من دون ظهور علني.

ورغم استمرار معاناته من صعوبات في الحركة، قام في الأشهر الأخيرة بجولات في كل أنحاء البلاد وبزيارات رسمية إلى الخارج شملت حضور قمم عدة.