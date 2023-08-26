إرهابيون يخطفون 12 مدنياً في نيجيرياً

قال مسؤولون وشهود، اليوم السبت، إن 12 شخصا على الأقل خُطفوا في واقعتين منفصلتين في شمال نيجيريا.

في الحادث الأول، خطف مهاجمون مجهولون أربعة أشخاص في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة. وقال المسؤول المحلي محمد بوكيوم إن من بين الأربعة زعيم قرية ناساراوا-بوركولو بولاية زامفارا في شمال غرب نيجيريا.

وأضاف بوكيوم أن باقي المخطوفين ثلاثة مزارعين وأن الخاطفين طلبوا فدية، دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل.

وفي واقعة أخرى، خطف عناصر من جماعة بوكو حرام الإرهابية ثمانية مزارعين، اليوم السبت، في قرية «مايوا» التي تبعد حوالي ثلاثة كيلومترات من «مايدوجوري» عاصمة ولاية «بورنو» في شمال شرق البلاد.

وقال محمد جيدا، الذي تمكن من الفرار من الإرهابيين، إنه شاهدهم وهم يحيطون بالمزارعين في أثناء عملهم في مزرعتهم.

وأضاف «عندما رأيتهم، بدأت بالركض مع آخرين بحثا عن مكان آمن. ولحسن الحظ، تمكنت من الفرار لكن بوكو حرام خطفت باقي زملائي».

وأكد اثنان من أقارب بعض الضحايا وقوع الهجوم وقالا إن الخاطفين طلبوا فدية، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وشهد شمال غرب نيجيريا في السنوات الماضية موجة اختطافات راح ضحيتها الآلاف وقتل المئات.

وأطلق سراح 49 امرأة، أمس الجمعة، بعد أسبوع من خطفهن بالقرب من «مايدوجوري» بعدما دفع مسؤول حكومي فدية مقابل الإفراج عنهن.

وتقوم الجماعة المتشددة بقتل وخطف مزارعين في ولاية بورنو.