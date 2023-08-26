الأحد 27 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الاتحاد الأوروبي يطلق نداء لتجديد اتفاق تصدير الحبوب

سفينة شحن تحمل حبوبا أوكرانية في البحر الأسود (أرشيفية)
26 أغسطس 2023 22:19

ناشد مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي روسيا، اليوم السبت، تجديد اتفاق الحبوب الذي كان يسمح بالتصدير الآمن للحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود.
وقال فالديس دومبروفسكيس نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية إن وقف تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود لا تتسبب في مشكلات لكييف فقط، وإنما للعديد من الدول النامية أيضا.
وأضاف دومبروفسكيس، الذي يزور الهند حاليا للمشاركة في اجتماع وزراء تجارة مجموعة العشرين، "ندعم كل الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة وتركيا فيما يتعلق بمبادرة حبوب البحر الأسود"، مضيفا أن التكتل يوفر طرقا تجارية بديلة لمساعدة أوكرانيا على تصدير الحبوب وغيرها من المنتجات.
وتحاول تركيا إقناع موسكو بالعودة إلى الاتفاق الذي توسطت فيه أنقرة والأمم المتحدة قبل عام وانتهى سريانه الشهر الماضي.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم الخميس إن روسيا لن تعود إلى الاتفاق إلا إذا أوفى الغرب بالتزاماته تجاه موسكو.
وأوضح دومبروفسكيس أنه تم حتى الآن تصدير نحو 45 مليون طن من الحبوب والبذور الزيتية والمنتجات ذات الصلة من خلال طرق بديلة عبر بولندا ورومانيا مما يوفر شريان حياة مهما لأوكرانيا.

أخبار ذات صلة
سفينة شحن ثانية تغادر أوكرانيا بعد انتهاء اتفاق تصدير الحبوب
تركيا: لا بديل لـ«اتفاقية الحبوب» بين روسيا وأوكرانيا
المصدر: وكالات
حبوب البحر الأسود
اتفاق تصدير الحبوب
آخر الأخبار
مقاتلة روسية من طراز "سوخوي" (أرشيفية)
عربي ودولي
روسيا ترسل طائرة لاعتراض مسيّرة أميركية
اليوم 20:05
محمد بن راشد للطلاب بمناسبة بدء العام الدراسي: بكم يسمو الوطن
الإمارات
محمد بن راشد للطلاب بمناسبة بدء العام الدراسي: بكم يسمو الوطن
اليوم 19:50
«قذيفة رودري» تهدي «السيتي» قمة «البريميرليج»
الرياضي
«قذيفة رودري» تهدي «السيتي» قمة «البريميرليج»
اليوم 19:28
رئيس الدولة يبارك للطلبة والمعلمين وأولياء الأمور العام الدراسي الجديد
الإمارات
رئيس الدولة يبارك للطلبة والمعلمين وأولياء الأمور العام الدراسي الجديد
اليوم 19:28
أمل الهدابي: مسيرة من الإنجازات والنجاحات
الإمارات
أمل الهدابي: مسيرة من الإنجازات والنجاحات
اليوم 19:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©