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هل يحسم مسبار الهند مسألة وجود جليد على القمر؟

المسبار الهندي يستكشف القمر
26 أغسطس 2023 21:54

قالت كانداس جونسون المستثمرة وخبيرة تكنولوجيا الفضاء، اليوم السبت، إنه من المتوقع أن يظهر المسبار الهندي ما إذا كان هناك جليد على القطب الجنوبي للقمر، حسبما أفادت وكالة أنباء "برس ترست أوف إنديا" الهندية.
وخرج المسبار "براجيان"، الخميس، من المركبة الفضائية "تشاندرايان-3" ليبدأ رحلة استكشاف سطح القطب الجنوبي للقمر وإجراء تجارب.
وتعني كلمة "تشاندرايان" باللغة السنسكريتية "المركبة القمرية".
وذكرت جونسون، خلال حديثها في قمة مجموعة الأعمال "بي 20" في الهند التي ينظمها اتحاد الصناعات الهندي، أن بعثة الهند الفضائية لا تلهم شبابها فحسب، بل وشباب العالم أيضا. وأضافت جونسون "بدأ المسبار حرفيا في اتخاذ أولى خطواته الآن. نأمل أن تظهر الصور، التي سيتم نشرها غدا، ما إذا كان هناك جليد في القطب الجنوبي للقمر وما إذا كان يمكن استخدام هذا الثلج للحصول على الماء والأكسجين والوقود ليأخذنا (إلى المريخ)".
كانت هيئة أبحاث الفضاء الهندية أعلنت، الأربعاء الماضي، أن مسبارا فضائيا هنديا هبط بسلام على سطح القمر.

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المصدر: وكالات
القمر
الجليد
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تشاندرايان-3
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