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النيجر.. المجلس العسكري يضع الجيش في «حالة تأهب قصوى»

جندي من الجيش النيجري على الحدود مع بوركينا فاسو
26 أغسطس 2023 19:16

أظهرت وثيقة داخلية أن المجلس العسكري في النيجر أمر القوات المسلحة بالبقاء في حالة تأهب قصوى، مشيرا إلى تزايد التهديد بشن هجوم.
وأكد مصدر أمني صحة الوثيقة التي أصدرها رئيس الأركان أمس الجمعة.
وجاء في الوثيقة، التي تم تداولها على نطاق واسع عبر الإنترنت اليوم السبت، أن أمر البقاء في حالة تأهب قصوى سيسمح للقوات بالرد بشكل مناسب في حالة وقوع أي هجوم وأن «تتجنب أي مفاجأة بشكل عام».
وأضافت الوثيقة أن «تهديدات العدوان على أراضي الوطن صارت محسوسة بشكل متزايد».
وتحاول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) التفاوض مع قادة انقلاب 26 يوليو، لكنها قالت إنها مستعدة لنشر قوات لاستعادة النظام الدستوري إذا فشلت الجهود الدبلوماسية.
وخففت إيكواس، أمس الجمعة، من حدة التهديد وقالت إنها «عازمة على التروي لمنح فرصة للجهود الدبلوماسية»، ومع ذلك يظل التدخل أحد الخيارات المطروحة على الطاولة.

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المصدر: وكالات
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انقلاب
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