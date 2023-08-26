أوكرانيا تفقد 3 طيارين عسكريين في حادث جوي

قالت القوات الجوية الأوكرانية، في بيان اليوم السبت، إن ثلاثة طيارين لقوا حتفهم بعد اصطدام طائرتين للتدريب من طراز «إل-39» في الجو بوسط البلاد.

يمثل فقدان الطيارين الثلاثة ضربة لأوكرانيا التي توشك على بذل جهود ضخمة لتدريب طواقمها الجوية بسرعة على استخدام الطائرات المقاتلة من طراز «إل-39». وتعهدت الدول الغربية بإرسال ما يصل إلى 61 طائرة إلى العاصمة الأوكرانية كييف.

وقع الحادث، أمس الجمعة، فوق منطقة «جيتومير» غربي كييف.

وكتبت القوات الجوية على تطبيق تيليجرام «نقدم تعازينا لأسر الضحايا. هذه خسارة مؤلمة ولا يمكن تعويضها لنا جميعاً»، مضيفة أن «تحقيقاً يجري في ملابسات الحادث».