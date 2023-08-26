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سفينة شحن ثانية تغادر أوكرانيا بعد انتهاء اتفاق تصدير الحبوب

السفينة "بريماس" تغادر ميناء أوديسا
26 أغسطس 2023 18:42

قال النائب الأوكراني أوليكسي هونتشارينكو إن سفينة شحن أبحرت من مدينة أوديسا الأوكرانية إلى بلغاريا، اليوم السبت، وهي ثاني سفينة تغادر المدينة الساحلية منذ انسحاب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود الشهر الماضي.
ونشر هونتشارينكو صورة على تطبيق «تلغرام» لما قال إنها السفينة وهي تغادر الميناء.
وذكرت وكالة «إنترفاكس أوكرانيا» للأنباء، نقلاً عن قاعدة بيانات «مارين ترافيك»، أن ناقلة البضائع (بريماس) التي ترفع علم ليبيريا، تبحر من أوديسا في طريقها إلى ميناء «فارنا» في بلغاريا.
وخرجت شحنات من الحبوب تقدر بعشرات الملايين من الأطنان عبر موانئ أوديسا الثلاثة خلال الأزمة الأوكرانية الحالية بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا العام الماضي، وانتهى سريانه في يوليو الماضي بعد انسحاب موسكو منه.
وقالت روسيا إن انسحابها من الاتفاق جاء بسبب عدم تطبيق اتفاق موازٍ يسمح لها بتصدر الأسمدة والمنتجات الزراعية جراء العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على موسكو.

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