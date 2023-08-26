أوكرانيا تواصل استهداف موسكو بطائرات مسيّرة

واصلت أوكرانيا، اليوم السبت، استهداف العاصمة الروسية موسكو ومحيطها بطائرات مسيرة مما أدى مجددا إلى إغلاق مؤقت لثلاثة مطارات رئيسية.

وأعلنت روسيا عن هجوم جديد بطائرات مسيّرة على موسكو وقع الليلة الماضية.

وقال رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرة مسيرة فوق «إيسترا» في منطقة موسكو. وتقع «إيسترا» على بعد نحو 50 كيلومترا عن الكرملين، مقر الرئيس فلاديمير بوتين، من ناحية الغرب.

وقالت وكالة «تاس» الروسية للأنباء إن مطارات شيريميتيفو ودوموديدوفو وفنوكوفو في موسكو علقت الرحلات الجوية لمدة ساعتين قبل أن تستأنف عملها بشكل طبيعي.

وفي «بيلغورود» المتاخمة لأوكرانيا، قال فياتشيسلاف جلادكوف حاكم المنطقة إن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مسيرة بالقرب من قرية «كوبينو»، دون وقوع أضرار أو خسائر بشرية.

لكنه قال إن أربعة أشخاص أصيبوا في قصف أوكراني على قرية أخرى هي «أورازوفو». ونشر جلادكوف صورا تظهر الأضرار التي لحقت بالمباني وبدا سقف إحداها محطما.

ولم تعلق أوكرانيا، حتى الآن، على هذه التقارير، وهي نادرا ما تعلن مسؤوليتها عن أي هجمات تقع داخل روسيا.

وتكررت عمليات القصف وهجمات الطائرات المسيّرة عبر الحدود الجنوبية لروسيا خلال الأشهر الماضية، لكن الطائرات المسيّرة التي تضرب موسكو هي ظاهرة حديثة.

وأسقطت موسكو طائرتين مسيرتين استهدفتا الكرملين في أوائل مايو الماضي. ومنذ ذلك الحين، تعرض الحي التجاري في العاصمة موسكو للقصف عدة مرات كما تعرضت أجزاء أخرى من المدينة والمنطقة الأوسع للاستهداف أيضا.