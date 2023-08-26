أوكرانيا تعلن تحقيق اختراق في الجبهة الجنوبية

قال قائد عسكري أوكراني، لوكالة رويترز للأنباء، إن القوات الأوكرانية تعتقد أنها اخترقت أصعب خطوط الدفاع الروسية في جنوب البلاد وستتمكن الآن من التقدم بسرعة أكبر.

وشنت أوكرانيا هجوما مضادا في يونيو الماضي، ولكن خطوط الدفاع الروسية التي تتمتع بجاهزية عالية أبطأت تقدم القوات الأوكرانية جنوبا نحو بحر «آزوف».

وقالت القوات الأوكرانية، يوم الأربعاء، إنها رفعت علم البلاد في قرية «روبوتين» بمنطقة زابوريجيا في الجنوب، على بعد نحو عشرة كيلومترات إلى الجنوب من بلدة «أوريخيف» الواقعة على خط المواجهة.

وقال القائد، الذي كان على رأس بعض القوات إلى «روبوتين» ويستخدم الاسم المستعار (سكالا) والذي يطلق أيضا على الكتيبة التي يقودها «لن نتوقف عند هذا الحد».

وأضاف «بعد ذلك، لدينا (بلدة) بيرديانسك، ثم المزيد. أوضحت لقواتي، قبل ذلك، أن هدفنا ليس روبوتين، هدفنا هو (بحر) آزوف».

وتبعد روبوتين نحو مئة كيلومتر عن ميناء «بيرديانسك» على ساحل بحر آزوف وتبعد 85 كيلومترا عن مدينة ميليتوبول الاستراتيجية.

ولم تؤكد موسكو أن أوكرانيا تقدمت إلى روبوتين.

ودافع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، الأسبوع الماضي، عن استراتيجية بلاده ورفض التلميحات بأن القوات الأوكرانية تتقدم بشكل بطيء جدا.

وقال القائد العسكري سكالا «عبرنا الطرق الرئيسية الملغومة. وصلنا إلى تلك الخطوط حيث يمكننا التقدم (للأمام). أنا متأكد من أننا سنتقدم بشكل أسرع من هنا».

وأضاف أن القوات الأوكرانية دخلت الآن مناطق لا توجد فيها سوى مجموعات «لوجستية روسية»، وأوضح أنه لا يتوقع أن يكون اختراق الدفاعات الروسية صعبا هناك.