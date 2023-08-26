القبض على عنصرين خطيرين من داعش في كركوك

أعلنت المديرية العامة للاستخبارات في العراق ، اليوم السبت، القبض على عنصرين خطيرين من تنظيم «داعش» الإرهابي في كركوك شمالي بغداد.

وقالت المديرية ، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "أحدهما كان قادماً من إحدى دول الجوار، وكان يحمل هوية مزورة لتضليل قواتنا الأمنية وينوي الدخول إلى محافظة كركوك عن طريق التهريب والوصول الى محافظة ديالى لتنفيذ عمليات إرهابية داخل المحافظة ، وتم القبض عليه من خلال كمين محكم نفذ في كركوك".

وأضافت أن "الثاني ينتمي إلى ما يسمى أشبال الخلافة وبايع العصابات الإرهابية عام 2014 وله أشقاء قياديون بارزون لدى داعش"، مشيرة الى أنه "تم القبض عليه في ناحية ليلان التابعة لمحافظة كركوك بعد متابعة ميدانية دقيقة ".

بدورها ، أعلنت هيئة الحشد الشعبي ، اليوم ، انطلاق عملية أمنية مشتركة في صلاح الدين شمالي بغداد. وذكرت الهيئة، في بيان صحفي أن "العملية شملت إجراء المسح والتفتيش التام لعدد من المناطق والقرى في شرق صلاح الدين، من بينها قرية خشامنه، وقرية الحسينية، وبير أحمد". ولفتت إلى أن "العملية تأتي ضمن المساعي المشتركة المبذولة لتأمين المنطقة بالتزامن مع اقتراب الزيارة الأربعينية".