انقطاع الكهرباء عن مدن كينية ومطار نيروبي

انقطعت الكهرباء عن الكثير من مناطق كينيا الجمعة والسبت بما فيها مطار نيروبي الدولي الذي غرق في العتمة لساعات.

وأعلنت شركة كينيا للكهرباء والإنارة عن "اضطرابات في النظام أدت إلى انقطاع معظم إمدادات الطاقة لمختلف أنحاء البلاد" اعتبارا من ليل الجمعة.

وإضافة إلى العاصمة التي تعد خمسة ملايين نسمة، شمل انقطاع الكهرباء في الدولة الواقعة بشرق إفريقيا مدن مومباسا وكيسومو وناكورو وإلدوريت.

بحلول ظهر السبت قالت الشركة أن الكهرباء عادت إلى معظم المناطق، لكن الكثير من مناطق العاصمة ومومباسا، ثاني أكبر المدن الكينية، كانت لا تزال من دون كهرباء.

في مطار جومو كينياتا بنيروبي، أحد أكثر المطارات الإفريقية ازدحاما، قالت سلطة مطارات كينيا إن مولدا يخدم المباني الرئيسية لم يعمل بعد انقطاع الكهرباء.

وقالت شركة كينيا للكهرباء إن تغذية المطار عادت الساعة الثالثة صباحا (00,00 ت غ).

ولم تصدر معلومات حول تأثير انقطاع الكهرباء على الرحلات المغادرة والقادمة.

وأعلن وزير النقل كيبشومبا موركومن على منصة إكس (تويتر سابقا) "لا يوجد عذر يستحق تقديمه ولا يوجد سبب ليكون مطارنا في الظلام".



