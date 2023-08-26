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مقتل 9 أشخاص جراء حريق بعربة قطار في الهند

مقتل 9 أشخاص جراء حريق بعربة قطار في الهند
26 أغسطس 2023 14:34

قُتل تسعة أشخاص على الأقل السبت عندما اشتعلت النيران في عربة قطار كانت متوقفة في جنوب الهند بعدما حاول أحد الركاب تحضير الشاي.
وكانت العربة مفصولة عن قطار ومتوقفة في ساحة قطارات مادوراي بولاية تاميل نادو (جنوب) عندما اندلع الحريق قبيل الفجر.
وقال المتحدث باسم مقاطعة مادوراي سالي تابلاباتي لوكالة فرانس برس "كانت عربة واحدة متوقفة حجزتها شركة سياحية. حاول أحدهم تحضير الشاي وهو ما تسبب بالحريق".
أضاف "قضى تسعة أشخاص ثلاثة منهم نساء. وأصيب تسعة آخرون بجروح لا تشكل خطرا على حياتهم".
ولم يتم بعد تأكيد هوية الضحايا.
وأظهرت مشاهد مصورة تصاعد ألسنة النيران من نوافذ عربة القطار.
وتمكن بعض الركاب من النجاة في الوقت المناسب.
وذكرت تقارير وسائل إعلام محلية أن الركاب كانوا قد أدخلوا بصورة غير قانونية اسطوانة غاز انفجرت وحاولوا استخدامها.

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