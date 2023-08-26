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مقتل رجل بإطلاق نار في شارع بهامبورج

مقتل رجل بإطلاق نار في شارع بهامبورج
26 أغسطس 2023 11:58

تبحث الشرطة في مدينة هامبورج بشمال ألمانيا عن مشتبه به أطلق النار على رجل وأرداه قتيلا بأحد شوارع المدينة. وقالت الشرطة صباح اليوم السبت إن القتيل توفي متأثرا بجراحه في المستشفى ليلة الجمعة/السبت.

وتمكن القاتل من الفرار من موقع الحادث على دراجة هوائية، بحسب بيانات صحيفة "هامبورجر آبندبلات". ولا تزال الشرطة تبحث عن الجاني. وقالت الشرطة إن شهودا أبلغوها قبل منتصف ليل الجمعة بقليل بسماع صوت طلقات نارية في منطقة بورجفيلده بالقرب من وسط المدينة.

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وعثرت الشرطة على رجل ملقى في الشارع ومصابا بعدة طلقات نارية في الصدر والساق. وتولى المسعفون نقل المصاب إلى المستشفى، حيث توفي بعد ذلك بوقت قصير. ولم تتضح بعد خلفيات الجريمة.

المصدر: د ب أ
إطلاق نار
هامبورج
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