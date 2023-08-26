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إصابة العشرات في حادث حافلة شمال إيطاليا

إصابة العشرات في حادث حافلة شمال إيطاليا
26 أغسطس 2023 10:47

أصيب العشرات في حادث حافلة خطير، على الطريق السريع/إيه/4 بشمال إيطاليا، فقد أصيب ثلاثة أشخاص على الأقل بإصابات خطيرة وعشر أشخاص آخرون تعرضوا لإصابات طفيفة، طبقا لما أعلنه جهاز الإطفاء على منصة التواصل الاجتماعي/إكس/ "تويتر" سابقا، في أعقاب حدوث تصادم بين حافلة سياحية وشاحنة مساء أمس الجمعة. وذكر تقرير إعلامي أن الحافلة كانت تحمل بشكل أساسي، سائحين أوكرانيين، من بينهم العديد من الأطفال.

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وتشير نتائج أولية إلى أن الحافلة صدمت شاحنة نصف مقطورة من الخلف على الطريق السريع "إيه4." باتجاه تريست بين مدينتي لاتيسانا وسان جيورجيو دي نوجارو في منطقة "فريولي-فينيتسيا جوليا" في شمال شرق إيطاليا. ونشرت السلطات عشر وحدات من فرق الإطفاء لانتشال الأشخاص من داخل الحافلة. 

المصدر: د ب أ
حادث تصادم
إيطاليا
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