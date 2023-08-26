إصابة العشرات في حادث حافلة شمال إيطاليا

أصيب العشرات في حادث حافلة خطير، على الطريق السريع/إيه/4 بشمال إيطاليا، فقد أصيب ثلاثة أشخاص على الأقل بإصابات خطيرة وعشر أشخاص آخرون تعرضوا لإصابات طفيفة، طبقا لما أعلنه جهاز الإطفاء على منصة التواصل الاجتماعي/إكس/ "تويتر" سابقا، في أعقاب حدوث تصادم بين حافلة سياحية وشاحنة مساء أمس الجمعة. وذكر تقرير إعلامي أن الحافلة كانت تحمل بشكل أساسي، سائحين أوكرانيين، من بينهم العديد من الأطفال.

وتشير نتائج أولية إلى أن الحافلة صدمت شاحنة نصف مقطورة من الخلف على الطريق السريع "إيه4." باتجاه تريست بين مدينتي لاتيسانا وسان جيورجيو دي نوجارو في منطقة "فريولي-فينيتسيا جوليا" في شمال شرق إيطاليا. ونشرت السلطات عشر وحدات من فرق الإطفاء لانتشال الأشخاص من داخل الحافلة.