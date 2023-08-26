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مقتل طيار أميركي في تحطم طائرة عسكرية بالقرب من سان دييجو

مقتل طيار أميركي في تحطم طائرة عسكرية بالقرب من سان دييجو
26 أغسطس 2023 10:12

قالت قوات مشاة البحرية الأميركية اليوم الجمعة إن طيارا عسكريا أميركيا لقي حتفة في حادث تحطم في ليل أمس الخميس بالقرب من موقع لمشاة البحرية في سان دييجو، وإنها بدأت تحقيقا في الحادث.
وقال سلاح مشاة البحرية في بيان إن الطيار كان الشخص الوحيد على متن الطائرة إف/إيه-18 هورنت حين تحطمت الساعة 11:54 مساء أمس الخميس بالتوقيت المحلي.
وجاء في البيان أن أفراد البحث والإنقاذ انتشلوا جثة الطيار بالقرب من موقع التحطم بالقرب من قاعدة ميرامار الجوية لقوات مشاة البحرية. وأضاف أنه لن يتم الكشف عن هوية الطيار حتى يتم إخطار أسرته.
ونقلت شبكة إيه.بي.سي نيوز نقلا عن مسؤول دفاعي لم تكشف هويته إن الطائرة كانت في رحلة تدريبية.

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