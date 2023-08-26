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إخلاء مدينة هاي ريفر في كندا بسبب حرائق الغابات

إخلاء مدينة هاي ريفر في كندا بسبب حرائق الغابات
26 أغسطس 2023 09:00

قالت السلطات إن حرائق الغابات في الأقاليم الشمالية الغربية في كندا أرغمتها أمس الجمعة على إخلاء مدينة هاي ريفر بأكملها، وهي منطقة يقطنها نحو أربعة آلاف شخص وتقع على بحيرة جريت سليف.
وأمرت حكومة الأقاليم الشمالية الغربية الجميع في المدينة بمن في ذلك العمال الأساسيين بالذهاب إلى مطار المدينة وانتظار المزيد من التعليمات.
وقالت حكومة الأقاليم الشمالية الغربية في إشعار نشر الساعة 3:23 مساء بالتوقيت المحلي "أي شخص سيظل في هاي ريفر يتحمل المسؤولية عن نفسه.. لن تكون هناك خدمات طوارئ أو استجابة متاحة".
وتشهد كندا أسوأ موسم لحرائق الغابات على الإطلاق وفي الأيام القليلة الماضية اضطر أكثر من 50 ألف شخص بمن في ذلك جميع سكان يلونايف عاصمة الأقاليم الشمالية الغربية للفرار من منازلهم.
وقالت الحكومة في إشعار لاحق إن خدمة البريد للعديد من المناطق في الأقاليم الشمالية الغربية تأثرت أيضا بالحرائق.

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المصدر: رويترز
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