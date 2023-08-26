الأحد 27 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

بوليفيا تشهد حرائق في غاباتها

بوليفيا تشهد حرائق في غاباتها
26 أغسطس 2023 08:21

أثّرت حرائق في الغابات والأراضي الزراعية، مرتبطة بالنشاط البشري والجفاف، على أربع من مناطق بوليفيا التسع، حسبما قال خوان كارلوس كالفيمونتيس نائب وزير الدفاع المدني الجمعة.
في هذا البلد، وعلى غرار أجزاء أخرى من أميركا الجنوبية، درجت العادة أن يجري حرق الأراضي لتحويل الغابات إلى مناطق زراعية.
إلى ذلك، تشهد البلاد فترة جفاف بسبب الاحترار العالمي.
وسُجّل ما مجموعه 21 حريقا في أربع من مناطق البلاد التسع، وفقا لنائب الوزير الذي قال إن معظمها أخمِد.
من جهتها قالت يوفينكا روسادو، مديرة الموارد الطبيعية في مقاطعة سانتا كروز، "نحن ندخل الفترة الأكثر خطورة من حرائق الغابات، لذا نطلب منكم أن تكونوا حذرين جدا".
وفي هذه المقاطعة الواقعة إلى الشرق، على حدود البرازيل وباراغواي، احترق نحو ثلاثين ألف هكتار، حسب قولها.

أخبار ذات صلة
إخلاء مدينة هاي ريفر في كندا بسبب حرائق الغابات
السيطرة على حريق قرب أثينا
المصدر: آ ف ب
بوليفيا
حرائق الغابات
آخر الأخبار
مقاتلة روسية من طراز "سوخوي" (أرشيفية)
عربي ودولي
روسيا ترسل طائرة لاعتراض مسيّرة أميركية
اليوم 20:05
محمد بن راشد للطلاب بمناسبة بدء العام الدراسي: بكم يسمو الوطن
الإمارات
محمد بن راشد للطلاب بمناسبة بدء العام الدراسي: بكم يسمو الوطن
اليوم 19:50
«قذيفة رودري» تهدي «السيتي» قمة «البريميرليج»
الرياضي
«قذيفة رودري» تهدي «السيتي» قمة «البريميرليج»
اليوم 19:28
رئيس الدولة يبارك للطلبة والمعلمين وأولياء الأمور العام الدراسي الجديد
الإمارات
رئيس الدولة يبارك للطلبة والمعلمين وأولياء الأمور العام الدراسي الجديد
اليوم 19:28
أمل الهدابي: مسيرة من الإنجازات والنجاحات
الإمارات
أمل الهدابي: مسيرة من الإنجازات والنجاحات
اليوم 19:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©