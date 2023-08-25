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ألمانيا تصادر مئات الأسلحة من جماعة متطرفة دبرت انقلابا

أفراد من الشرطة الألمانية
26 أغسطس 2023 01:00

صادرت السلطات الألمانية مئات الأسلحة وعشرات الآلاف من قطع الذخيرة خلال تحقيقات ضد جماعة يمينية متطرفة تردد أنها تهدف إلى الإطاحة بالحكومة الألمانية.
وقالت وزارة العدل، ردا على سؤال من النائب البرلماني عن حزب الخضر مارسيل إمريش، إنه حتى الآن، تم العثور على 362 سلاحا ناريا و347 سلاحا أبيض و148761 قطعة ذخيرة.
وقالت المحكمة العليا إن حركة "مواطني الرايخ" المعادية للدولة، التي يقودها المشتبه به هاينريش برينتس رويس، تعتزم الإطاحة بالنظام السياسي في ألمانيا بالقوة وتنصيب حكومة جديدة. وفي ديسمبر 2022، كان لدى مكتب المدعي العام الاتحادي أكثر من عشرين مشتبها بهم اعتقلوا في ألمانيا والنمسا وإيطاليا، ومن بينهم مسؤولون سابقون وضباط شرطة ونائب برلماني سابق في حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف.
وبحسب الوزارة، فإن التحقيقات في مضبوطات الأسلحة لم تكتمل بعد. وبالتالي، فإن الأرقام أولية. 

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المصدر: وكالات
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